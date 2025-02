Thesocialpost.it - Sanremo 2025, la serata delle cover: tutti i favolosi duetti

Carlo Conti ha svelato la lista ufficiale deiper ladel Festival, prevista per venerdì 14 febbraio. Il conduttore e direttore artistico ha dichiarato di tenere particolarmente a questo appuntamento: “Sarà una festa della musica, tanto è vero che alcuni artisti in gara hanno deciso di duettare insieme”, ha spiegato. Durante la, le esibizioni verranno valutate tramite televoto, sala stampa e giuriaradio, decretando un vincitore. Tuttavia, i risultati non influiranno sulla classifica generale del Festival. Ad affiancare Carlo Conti nella conduzione ci saranno Geppi Cucciari e Mahmood come co-conduttori.Non ci sarà il duetto previsto tra Emis Killa e Lazza, a causa del ritiro dell’artista dalla competizione. Tra iannunciati, molti hanno già suscitato curiosità e grande attesa.