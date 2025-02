Dilei.it - Sanremo 2025, la scaletta della quarta serata: cantanti, ospiti e orari

Leggi su Dilei.it

Grande festa a. Dopo le prime tre serate, in cui abbiamo ascoltato per due volte le canzoni in gara, gli artisti si prendono una pausa per ladelle cover. Ma quali saranno i duetti del 14 febbraio? I brani scelti dai Big sono 29 e, sì, ci aspetta una diretta lunghissima che potrebbe non terminare prima dell’1,30. I co-conduttori sono invece Geppi Cucciari e Mahmood che, insieme a Carlo Conti, premiano il vincitore. Ricordiamo che i voti raccolti per queste esibizioni non concorrono alla vittoria finale.Chi canta, laCome vi abbiamo anticipato, nel corsonon ascolteremo le canzoni in gara ma le cover che gli artisti hanno scelto per la grande festa all’Ariston. Grandi polemiche per la decisione di Fedez di portare sul palco Bella Stronza in duetto con Marco Masini, mentre Lucio Corsi omaggia Domenico Modugno in Nel Blu dipinto di Blu insieme a Topo Gigio.