Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, la Procura chiede l’archiviazione di Fedez per il pestaggio a Iovino: il personal trainer dei vip non ha mai sporto denuncia

La notizia arriva mentre il rapper è impegnato nella sua partecipazione a. Ladi Milano ha chiestoper, indagato per rissa e lesioni in concorso, nel fascicolo sulsubito da Cristianoavvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024. Un’aggressione maita daldei vip, che era stato affrontato sotto casa – in zona City Life – da diverse persone arrivate a bordo di un van nero. Tra loro, secondo quanto emerso dalle testimonianze raccolte dalla polizia, degli ultras del Milan – alcuni finiti nell’inchiesta “Doppia curva“ che ha azzerato i vertici del tifo organizzato – e lo stesso rapper. Lo scorso mese di maggio,avevano raggiunto un accordo transattivo.L’agguato sotto casa diera avvenuto a poche ore da una discussione scoppiata all’interno della discoteca “The Club“.