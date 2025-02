Thesocialpost.it - Sanremo 2025, la fretta di Carlo Conti trasforma il Festival in una catena di montaggio musicale

Sarà la precisione toscana, sarà il cronometro incorporato, maha deciso che ildiva fatto di corsa. Via le pause, via i tempi morti, via perfino il respiro tra una canzone e l’altra: il ritmo imposto dal conduttore è quello di unadi, dove i cantanti entrano, cantano, ringraziano e spariscono nel giro di tre minuti netti, come se qualcuno avesse imposto un coprifuoco entro cui chiudere la serata.Il pubblico a casa si è diviso tra chi apprezza la rapidità (finalmente si può andare a dormire prima delle due di notte!) e chi rimpiange l’atmosfera più rilassata delle edizioni passate. Certo, non si può dire che manchi l’efficienza:gestiscecome un ingegnere della logistica, evitando le sbavature, le lungaggini, le derive incontrollate.