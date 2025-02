Isaechia.it - Sanremo 2025, la conferenza stampa della quarta serata: annunciato un super ospite a sorpresa!

Questa sera su Rai 1 andrà in onda ladel Festival di, che sta riscuotendo enorme successo in termini di ascolti e share. Si trattadedicata alle cover, attorno alla quale c’è grande attesa e curiosità.I 29 big in gara calcheranno l’Ariston accompagnati da altri artisti, assieme ai quali si esibiranno proponendo la propria personale versione di brani storicimusica italiana e non solo (QUI la lista completa dei duetti).Si è appena conclusa larelativa alla.Carlo Conti haun grande, assieme al quale aprirà ladi stasera, che ha sempre invitato ma che non l’ha mai affiancato nelle sue precedenti edizioni al timone del Festival.Si tratta di Roberto Benigni, che questa sera farà un annuncio importante.