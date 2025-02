.com - Sanremo 2025, la conferenza della quarta serata in diretta

Leggi su .com

Ecco le dichiarazioni di Carlo Conti, Mahmood, Geppi Cucciari e dei vertici RAI nel racconto minuto per minutostampaterzadel Festival diOre 12.45, Settembre, vincitore delle Nuove Proposte: «Sto vivendo un sogno, sono grato a chi ha creduto in me, avrò bisogno di tempo per realizzare ciò che è successo, ho un forte senso di gratitudine».Ore 12.43, Mahmood: «Nel 2016 è stato il mio primo, proprio con Conti, non avevo una casa discografica, inviai io i moduli. Sono felice di essere qua con Geppi che amo tanto. Carlo mi ha detto di essere spontaneo, dovrò esserlo in maniera televisiva».Ore 12.40, Geppi Cucciari: «»Ore 12.36, Claudio Fasulo svela il programma: «Protagoniste saranno le cover, avremmo 144 artisti sul palco, non abbiamo ancora l’ordine delle performance.