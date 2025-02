.com - Sanremo 2025, la classifica top 5 della terza serata

La top 5del Festival di, non in ordine di, sulla base dei voti del televoto e delle radioAl terminedel Festival di, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti e il trio di co-conduttrici formato da Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa hanno mostrato la top 5, in ordine casuale, dei brani più votati dalla giuria delle radio e dal televoto.Nelle prime cinque posizioni ci sono i ComaCose con Cuoricini, Brunori Sas con L’albero delle noci, Irama con Lentamente, Olly con Balorda nostalgia e Francesco Gabbani con Viva la vita.