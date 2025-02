Davidemaggio.it - Sanremo 2025: la classifica della terza serata

Nuovo verdetto al Festival di. Nel corso, proprio com’è avvenuto ieri sera, il Televoto e la GiuriaRadio hanno stilato la graduatoria dei restanti 14 Big che si sono esibiti. Come previsto dal regolamentokermesse canora, non è stata svelata l’interama soltanto le prime cinque posizioni, comunicate in ordine casuale. Modalità che non permette di sapere chi sta avendo la meglio nella gara.I 5 più votatidiBrunori SasOllyComaCoseIramaFrancesco GabbaniDomani sera, tutti e 29 i big torneranno a confrontarsi sul palco dell’Ariston nell’appuntamento dedicato alle Cover, il cui risultato non inciderà sullafinale. La gara vera e propria riprenderà sabato con la finalissima di