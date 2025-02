Lettera43.it - Sanremo 2025, la classifica della terza serata

Come per le prime due serate di, anche al termineCarlo Conti ha annunciato la top 5 in ordine sparso dei 14 cantanti saliti sul palco. A votare è stata la giuria delle radio, oltre al televoto. Con il conduttore sul palco anche le co-conduttrici Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini, tutte e tre in pigiama. I primi cinqueti sono stati Brunori Sas con L’albero delle noci, Olly con Balorda nostalgia, ComaCose con Cuoricini, Irama con Lentamente e Francesco Gabbani con Viva la vita. Carlo Conti dando appuntamento allacover ha ricordato che i co-conduttori saranno Mahmood e Geppi Cucciari ma ha anche aggiunto: «Potrebbe esserci una sorpresa».Articolo completo:, ladal blog Lettera43