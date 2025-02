.com - Sanremo 2025, Iva Zanicchi e il Premio alla Carriera: «Meglio da viva che da morta»

Ivaha ricevuto ilnel corso della terza serata del Festival diin cui si è esibita in un medley dei suoi successiIvaha ricevuto ilnel corso della terza serata del Festival die si è esibita in un medley delle tre canzoni che le hanno consentito di trionfare nella kermesse: Non pensare a me, Zingara, Ciao cara come stai?. La prima partecipazione è stata 60 anni fa, quando è iniziata di fatto la sua.L’artista, con la sua solita ironia, ha ringraziato Carlo Conti per avere deciso di consegnarle questo, sottolineando che tanti le hanno detto che eraavvenisse dache da. Se ne va canticchiando Grazie dei fior, mentre stringe in mano il mazzo di fiori consegnatole proprio dal conduttore.