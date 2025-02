Davidemaggio.it - Sanremo 2025, il programma della quarta serata: il primo duetto è di Rose Villain con Chiello

Leggi su Davidemaggio.it

per il Festival di. A partire dalle 20.45, su Rai 1, Carlo Conti conduce la puntata dedicata a cover e duetti, affiancato nella conduzione da Geppi Cucciari e Mahmood.DavideMaggio.it seguirà lain diretta minuto per minuto per aggiornare i lettori in tempo reale su tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston (e dintorni).E’ lache non incide sulla gara vera e propria di. Si esibiscono i 29 Big nei duetti sulle note di cover italiane e straniere pubblicate entro il 31 dicembre 2024. A votare è il pubblico da casa attraverso il Televoto (peso del 34%), la GiuriaSala Stampa, Tv e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%). Al termine delle esibizioni viene comunicato ilpiù votato e proclamato il vincitore