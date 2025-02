Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, il cognome ‘condiviso’ con Fedez e l’amore per i Coldplay: chi sono i Twin Violins, sul palco con Marcella Bella

Ilcondiviso con, il lockdown come rampa di lancio eper i. Il mix pop degli adolescenti Mirko e Valerio Lucia, gli ormai celebri, è servito. I gemellini dal doppio violino, quelli che spaziano da Modugno a Ed Sheeran come fossero un juke-box, salgono suldiper duettare condopo una carriera fulminante che sembra ancora un lampo rustico alla Totò Cascio più che una fumata bianca alla Justin Bieber.Agrigentini di Porto Empedocle, classe 2007, legati fin dai primi momenti sottopeso dopo la nascita con il respiro comune dentro un’incubatrice, hanno “imparato” a suonare quando avevano otto anni e ascoltato il papà che per caso si era messo a strimpellare un vecchio violino appeso al muro di casa. Poi succede che arriva la pandemia.