.com - Sanremo 2025, il cast di Mare Fuori 5 ha presentato la quinta stagione

Ospiti nella terza serata del Festival dii personaggi principali di5, serie di successo targata Rai, pronta per rendere visibili i nuovi episodiNel corso della terza serata del Festival di, condotta da Carlo Conti, insieme al trio femminile composto da Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa, sono stati protagonisti all’ingresso dell’Ariston alcuni dei protagonisti di una delle serie di successo targate Rai,.Presenti Maria Esposito (alias Rosa Ricci), Giovanna Sannino (Carmela), Domenico Cuomo (Cardiotrap), Giuseppe Pirozzi (Micciarella) e i nuovi ingressi Alfonso Capuozzo (Simone) e Manuele Velo (Tommaso). La serie saràdal 12 febbraio su Raiplay, con gli episodi disponibili in anteprima, e dal 26 marzo in prima serata su Rai2.