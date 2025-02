Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, i Tiromancino e l’ex: perché Federico Zampaglione e Riccardo Sinigallia si trovano vicini ma lontani

Due. in una sola serata di. Complici duetti e cover nel giro di pochi istanti di diretta tv sia(e i) che(che di quella band fece e proseguì la fortuna) si ritroveranno gomito a gomito sul palco dell’Ariston. Iconleader e Ditonellapiega si cimenteranno in Un tempo piccolo di Califano assieme a Willie Peyote; mentrecon Dimartino sfiorano un capolavoro come L’anno che verrà di Lucio Dalla assieme a Brunori sas. Molti forse non ricordano che quando l’apice della carriera del gruppo venne toccato nel 2001 con la pubblicazione del quinto album, La descrizione di un attimo, isi sciolsero, almeno temporaneamente. Il disco conteneva il brano Strade che finì a, e Due destini che abbellì Le fate ignoranti di Ozpetek.