Sanremo 2025 i The Kolors portano un trend di TikTok sul palco | Rossetto e Caffé con Sal Da Vinci fa ballare l’Ariston

I Thehanno fattotutto il pubblico dicon il tormentone estivo,e Caffè, scelto per la serata dei duetti e delle cover.condiviso con l’autore del brano, Sal Da, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino. Cantante italiano con cittadinanza statunitense, Daè diventato un vero e propriosucon la suae Caffè. Tuttavia, tra le radio e le emittenti televisive nazionali non ha raggiunto la stessa visibilità. Come da lui stesso raccontato in passato, «la mia canzone si è rivelata una hit su Spotify, ma nessuno mi invita. I miei agenti provano a propormi ai programmi tv, ma ricevono tutti no. E poche radio mi passano, peraltro non quelle dei grandi network». Fatta eccezione per il programma Mediaset Tù Sì Que Vales dove a settembre 2024 Sal Daha cantato con Sabrina Ferilli.