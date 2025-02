Bergamonews.it - Sanremo 2025: i look più iconici (e più discutibili) delle prime due serate

Il Festival di, come sempre, ci ha regalato dei momenti indimenticabili, non solo dal punto di vista musicale, ma anche per quanto riguarda la moda. Artisti e ospiti hanno calcato il palco dell’Ariston con abiti che hanno fatto discutere, tra apprezzamenti e critiche. Abbiamo scelto i 3 abiti migliori ei 3 peggiori che sono stati sfoggiati nelle duedella kermesse musicale e li abbiamo divisi in una classifica che va da TOP a FLOP.Prima serataTOPNoemiNoemi incanta la prima serata dicon un abito Giambattista Valli Haute Couture, in duchesse di seta bicolore. Il top drappeggiato e il lungo strascico creano unche è senza dubbio TOP.ComaCoseLa coppia ha scelto degli abiti firmati Valentino dalla collezione Pavillon des Folies di Alessandro Michele. California sfoggia un abito in georgette color burro e una tuta in pizzo bianco, un mix tra romanticismo e raffinatezza.