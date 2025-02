.com - Sanremo 2025, i Duran Duran infiammano l’Ariston con Victoria dei Måneskin

Leggi su .com

Nella terza serata del Festival disono stati super ospiti internazionali i, accompagnati a sorpresa daDe Angelis, bassista deiNella terza serata del Festival disono stati super ospiti internazionali i, storica band britannica che torna per la quinta volta al. Un medley che ha visto l’esibizione di successi del calibro di Invisible, Notorius, Ordinary World. A sorpresa sale sul palcoDe Angelis, bassista dei, che Simon Le Bon ha dichiarato di apprezzare molto ieri nella conferenza stampa, che li accompagna sulle note di Psycho Killer e Girls on film.– terza serata –De Angelis e Simon Le BonDopo un breve colloquio con il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, chiudono il loro set con The Wild Boys, per poi ricevere il Premio città di1985-, per commemorare i 40 anni dalla loro prima partecipazione al Festival.