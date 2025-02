Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, i Conti tornano per tutti: share, effetto-valanga per la kermesse

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Festival di) Record di laureati ma soprattutto boom tra bambini, teenager e giovani: questo Festival ha conquistato proprio quei target che, stando a certi “giornaloni”, avrebbero dovuto ritenerlo troppo all'acqua di rose e ormai “vetusto” col ritorno alla conduzione di Carlo. Lo certifica OmnicomMediaGroup, su dati Auditel, con percentuali dimostruose: laureati a picchi del 71.5% di, per non parlare dei bambini 8/14 anni al 78% di, i 15/19 anni e i 20/24 anni praticamente all'80% di. La formulaha funzionato, grazie a un assortimento di cantanti che hanno attirato un pubblico soprattutto young. Per quanto riguarda invece le regioni si è appassionato maggiormente il Centro-Sud, con la Puglia in testa col 70.