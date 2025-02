.com - Sanremo 2025, i Coma_Cose: «Fare musica insieme è come una terapia di coppia»

Ecco cosa hanno raccontato i ComaCose nella conferenza stampa al Festival di, in cui sono in gara con il brano CuoriciniUno dei tormentoni del Festival diè Cuoricini, brano presentato dai ComaCose, duo formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Dal 7 marzo sarà disponibile Vita fusa, il nuovo album disponibile in pre-save e pre-order nei formati vinile gold, vinile rosa e CD. Ad annunciarlo sono marito e moglie in conferenza stampa: «Il pezzo sta spopolando, siamo molto contenti. Era una scommessa che passasse il senso del brano, l’alienazione dei nostri sentimenti. L’album è autentico, è stato scritto negli ultimi due anni. Siamo partiti dalla nostra vita privata, le nostre insicurezze e fragilità, contiene canzoni delicate e dai suoni atipici, i fan più affezionati potrebbero non ritrovarcisi subito».