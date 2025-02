Sanremo 2025 gli ascolti della terza serata | 107 milioni di spettatori e 598 per cento di share

Lettera43.it - Sanremo 2025, gli ascolti della terza serata: 10,7 milioni di spettatori e 59,8 per cento di share

Ancora un calo nei dati degliper il Festival di. La, che ha visto Carlo Conti in compagnia di Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa e i super ospiti Duran Duran, ha registrato infatti il 59,8 perdie 10,7di. Una flessione in confronto con la precedente, quando i dati Auditel avevano confermato 11,7di persone collegate alla diretta per unodel 64,5 per. Risultati già più bassi rispetto al debutto, dove affiancato da Gerry Scotti e Antonella Clerici, Conti si era issato a 12,6die unodel 65,3 per. Impossibile un paragone con le edizioni precedenti di Amadeus in quanto glisono ora calcolati secondo la nuova metodologia del Total Audience.Carlo Conti, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa (Getty Images).