Sanremo 2025 Giorgia nega un bacio a Meloni | Ognuno ha le sue idee Baci alle donne che lavorano in mezzo agli uomini – Il video

Leggi su Open.online

Dopo l’uscita di Elodie che non voterebbe«neanche se mi tassero le mani», ora tocca a, in gara acon La cura per me. Sollecitata dall’inviato di Striscia la notizia Enrico Lucci, a mandare unalla presidente del Consiglio in occasione dell’arrivo di San Valentino, la festa degli innamorati, l’artista ha declinato e sviato gentilmente la proposta. «Da donna posso solo mandarechee che si fanno il mazzo in. Poi,ha le suee io sono cresciuta in un contesto diverso e sono coerente col mio percorso», è stata la sua risposta. Nel 2022,aveva fatto un post ironico sulla frase ormai iconica «Io sono» della premier. «Anche io sono, ma non rompo i c*** a nessuno», aveva scritto, scatenando le polemiche.