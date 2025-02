Sanremo 2025 Geppi Cucciari travolge l’Ariston e il politicamente corretto | Alla serata duetti con Cantante 1 e Cantante 2 – Il video

Leggi su Open.online

scende le scale dele riempie il teatro con un’energia quasi del tutto assente in questo Festival. A, nelle vesti di co-conduttrice della quartadi cover e, la comicala conduzione affrettata e ingessata di Carlo Conti e cambia marcia al programma. Avendo poco tempo a disposizione – i monologhi sono proibiti in questa edizione – anche il suo è un intervento frettoloso, ma di tutt’altro impatto. «Fai più ascolti tu dei servizi segreti», esordisce la conduttrice rivolgendosi a Conti, toccando in pochi secondi i principali temi di politica e attualità del momento, «solo tu potevi accettare quest’anno la conduzione, hanno chiamato te perché ormai era andato al Nove anche il segnale orario». Poi la battuta sui bambini prodigio, ospiti delle precedenti serate: «Ne hai un altro che ci fa sentire tutti scemi di nuovo? Il figlio di Musk aveva judo se no lo invitavi».