Sanremo 2025 Elettra Lamborghini ha rifiutato un brano attualmente in gara tra i Big | ecco quale

è stata una delle co-conduttrici che è salita ieri sera sul palco del Festival di.La cantante, insieme a Miriam Leone e Katia Follesa, durante la diretta di ieri 13 febbraio, ha affiancato alla conduzione Carlo Conti. E proprio ieri mattina, in occasione della terza conferenza stampa diha ricevuto una domanda diretta da parte di un giornalista:È vero che inc’èun pezzo che ti avevano proposto?A quel punto, pronta è stata la risposta sincera:È vero, non la sentivo mia però devo dire che la resa sul palco è molto bella. Non voglio dire di chi è. Molto bella, bellissima, però sicuramente non era per me.Laha così confermato di averuncheè inal Festival Die che, dopo il suo “No” è stato affibbiato ad un’altra cantante.