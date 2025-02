Sanremo 2025 Cristicchi | Sogno un duetto con Tony Effe e ringrazio Selvaggia Lucarelli per aver notato la mia canzone – L’intervista

Leggi su Open.online

L’iniziale commozione collettiva dopo l’ascolto di Quando sarai piccola, il brano portato in gara alla 75esima edizione del Festival dida Simone, si è quasi trasformata quasi immediatamente in una sorta di sguardo di sospetto. In un Festival senza polemiche, anestetizzato dalla gestione di Carlo Conti, è proprioa dare inchiostro alle penne della sala stampa. Primadai microfoni del Dopo Festival, dove quest’anno è ospite fissa di Alessandro Cattelan, esprime perplessità circa lati del tema delladel cantautore romano lasciati da parte, facendo intendere che si trattasse di un brano un pò ammiccante. Poi la stessa giornalista riprende un post di quasi due anni fa in cuiscrive «Vorrei vivere in un mondo dove la maternità surrogata venga abolita», cosa che sui social lo trasforma in un idolo della destra.