Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, Costanza Cavalli: due serate piacevoli di fila era chiedere troppo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Duediera. Katia Follesa non fa ridere, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini non pervenute se non per dire che vogliono un uomo che paghi la cena. Le uniche a portare un po' di brio sono le cariatidi: Bennato, Zanicchi, Duran Duran. Olly è sempre più divisivo ma ecco perché la canzone funziona. Il commento disulla terza serata di