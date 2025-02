Cityrumors.it - Sanremo 2025, Conti o Amadeus? Il pubblico del Festival ha scelto

Leggi su Cityrumors.it

Ultime due serate all’Ariston. Per gli appassionati è arrivato il momento di scegliere tra l’attuale direttore artistico oppure il precedenteIl dubbio amletico di questoè uno solo:? A due serate ormai dalla conclusione diè molto difficile dare una risposta a questa domanda. La grande differenza tra i due ad oggi è sicuramente nel ritmo. Nelle ultime cinque edizioni abbiamo visto come si preferiva molte volte dare più spazio magari anche allo spettacolo dilungandosi come orario. In questa, invece, stiamo avendo dei tempi molto più serrati per non chiudere troppo tardi.? Ildelha(Ansa) – cityrumors.itPer il resto l’approccio dei due direttori artistici è abbastanza molto simile. Da qui la scelta sul chi preferire traè molto personale e noi in esclusiva lo abbiamo chiesto a chi in questi giorni ha deciso di andare aper seguire da vicino il