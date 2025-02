Lapresse.it - Sanremo 2025, Coma_Cose, Brunori, Olly, Irama e Gabbani i top 5 della terza serata. A Settembre le ‘Nuove proposte’

Ladel Festival disi apre ricordando a tutti uno dei principali assiomi che Carlo Conti ha da sempre ribadito in calce al suo spettacolo in Riviera: ‘Sono solo canzonette’. Edoardo Bennato interpreta il suo iconico brano del 1980 imbracciando la chitarra: armonica a bocca, gran cassa e nastro nero sulla marca delle scarpe a scongiurare il ripetersi di spiacevoli precedenti.Le tre co-conduttrici Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa conquistano il pubblico con la loro bellezza e simpatia. A far breccia è soprattutto Follesa che in più occasione si rivela mattatrice di risate e corona il sogno di un’intera generazione di donne, “sposando Simon Le Bon”., l’esibizione dei Duran DuranIl momento che tutti aspettavano è però l’esibizione dei Duran Duran, che tornano aa 40 anni dalla loro prima volta al Festival.