Sanremo 2025 Clara | Salvini? Mi mette i like di notte

Tra i 29 concorrenti del 75esimo Festival diè quella che ha stupito maggiormente non solo per il talento vocale, ma anche per i look. I suoi outift votati all’eleganza, infatti, hanno in pochi giorni conquistato il cuore dei fan, che le dedicano post sui social e aumentano le interazioni dei suoi account. Tra di loro c’è anche Matteo. «Midi», ha rivelato l’artista al Corriere della Sera prima di scoppiare in una fragorosa risata. «Questa però non la mettiamo», ha chiosato. Ormai però lo scambio è diventato virale. Tutto è partito da una battuta del giornalista Nino Luca: «Cerchiamo di non prendere una multa, magarisi è nascosto e ci riprende». A questo punto,ha commentato improvvisamente citando gli apprezzamenti notturni del vicepremier e leader della Lega.