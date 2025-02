Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2025: chi sono i Twin Violins, i gemelli prodigio che duetteranno con Marcella Bella

La serata più attesa del Festival di, quella dedicata alle cover, sta per iniziare. Da Marco Masini a Topo Gigio, gli artisti ospiti dei Big in garatanti e variegati. Tra di loro, a spiccare, invitati daad esibirsi con lei sulle note di L’emozione non ha voce di Adriano Celentano. Ma chiquesti giovanissimi musicisti? Mirko e Valerio Luciadue fratellidi diciassette anni; vengono da Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. A soli otto anni, iniziano a suonare per caso. Il padre, infatti, ha un vecchio violino appeso al muro, che usa poco, ma che incuriosisce molto i figli. I bambini coltivano la loro passione, diventando dei talentuosi violinisti nonostante la tenera età.Idiventati famosi ai tempi della pandemia, grazie a una serie di video caricati su Instagram durante i lunghi mesi di lockdown, nei quali i ragazzi eseguivano cover strumentali dei loro brani preferiti.