Sbircialanotizia.it - Sanremo 2025, chi è Settembre: il vincitore delle ‘Nuove proposte’

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il giovane cantante è in gara nella sezione Nuove Proposte con il brano 'Vertebre'è il'Nuove Proposte' del Festival die questa sera, giovedì 13 gennaio, sfiderà il cantante Alex Wyse.è in gara con il brano 'Vertebre', un racconto autobiografico: "Un grido alla mia generazione, non è .L'articolo, chi è: ilè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.