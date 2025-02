Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, chi è Amara: l’abuso del prete a 9 anni e l’amore con Simone Cristicchi: “Mi hai salvato la vita”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Condividono il palco ma anche laporta con sé anella serata delle cover la compagnaper interpretare insieme La cura di Franco Battiato. Un’intesa, la loro, che è passata prima dalla musica per poi diventare un sentimento che li lega ormai da.Chi èè il nome d’arte Erika Mineo, nata il 14 giugno 1984 a Prato. Il pubblico ha modo di conoscerla per la prima volta durante la quinta edizione di Amici di Maria De Filippi. Il suo percorso nella fase serale del talent show di Canale 5 dura molto poco, madopo, nel 2014, Erika si ripropone ai telespettatori vincendo Areaguadagnandosi l’accesso a2015 tra le Nuove Proposte con il brano Credo. Dopo la kermesse firma brani per colleghi come Emma e Ornella Vanoni. È nel 2017, però, che il suo nome torna alla ribalta in quanto autrice di Che sia benedetta, canzone che porta Fiorella Mannoia al secondo posto neldi quell’anno.