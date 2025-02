Dailymilan.it - Sanremo 2025, caso Ultras Milan: Carlo Conti su Fedez: non è indagato ma decida cosa fare. Le parole

nuano le polemiche per ildelha messodavanti ad un bivio importanteIl Festival dinon è bello se non regala polemiche. Questo è ildi Federico Leonardo Lucia in arte “”, nella giornata di giovedì il cantante è finito nuovamente in mezzo alle polemiche.Il cantante, entrato nella top 5 della seconda serata del Festival (grazie alla giuria delle Radio e al Televoto) viene tirato in ballo per un articolo di Repubblica che riporta alcune intercettazioni che lo coinvolgono nell’indagineese. Queste lediin merito:È? Non può essere questa una discriminante per eliminare o no una persona dalla gara del Festival visto che non è colpevole e non è stato condannato. Emis Killa si è ritirato da solo, ha intelligentemente rinunciato al Festival.