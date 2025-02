Movieplayer.it - Sanremo 2025: Carlo Conti e il ritmo della banalità

Un Festival "tecnico": senza guizzi né originalità, ma pienamente rispettososcaletta. Eppure gli ascolti. Se ne sono dette tante, se ne sono lette tante, ma dopo tre serate diè tempo di sgombrare il campo dalle illazioni. Una su tutte: non è vero che il Festival diè noioso, è solo. banale. Non ci sono momenti da ricordare, non ha guizzi, procede dritto verso la fine: insomma, somiglia al suo direttore artistico., il Festival "tecnico" diricorda quei concorrenti da reality che non entrano mai in nessuna dinamica, si fanno sempre gli affari loro, e poi, alla fine, zitti zitti te li ritrovi in finale. .