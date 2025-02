Thesocialpost.it - Sanremo 2025, Benigni difende Mattarella: “Grazie perché ci rappresenta nel mondo”

Leggi su Thesocialpost.it

Nel giorno in cui Mosca attacca duramente Sergio, accusandolo di “russofobia” dopo le sue dichiarazioni sulla guerra in Ucraina, Robertosceglie il palco dell’Ariston per schierarsi apertamente a favore del Presidente della Repubblica.Al termine della sua esibizione, il premio Oscar si rivolge direttamente acon parole cariche di stima: “Quello che lei dice è sempre la verità,dirci nel”. Un messaggio chiaro, che arriva proprio mentre il Quirinale è nel mirino della propaganda russa.L’intervento diha suscitato un lungo applauso in sala, aggiungendo un momento di forte coinvolgimento emotivo alla serata del Festival., ancora una volta, si conferma non solo un evento musicale ma anche un palcoscenico capace di intercettare e riflettere i grandi temi dell’attualità.