Sanremo 2025 ascolti terza serata | 107 milioni e il 598% di share

Continua il trend positivo deglidel Festival di, con i dati in linea con lo scorso anno nellaLadel Festival diregistra il 59,8% dicon 10700 mila spettatori. Quest’anno è cambiato il sistema di rilevazione, con l’introduzione della Total Audience da parte di Auditel che non tiene più soltanto conto degli spettatori della tv tradizionale, ma anche di coloro che guardano i programmi su dispositivi mobile, sulla smart tv e piattaforme di streaming online come RaiPlay.Nelladi solito vi è sempre un calo fisiologico e i dati sono in linea con il giovedì dell’edizione 2024. Il ritmo di Carlo Conti e la fine della puntata pochi minuti dopo l’1 certifica la formula vincente. Ha convinto anche il trio di co-conduttrici composto da Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa.