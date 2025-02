Dilei.it - Sanremo 2025, Amadeus potrebbe tornare? “Le porte sono apertissime”

Quando pensavamo che il Festival difosse solo una girandola di lustrini e autocelebrazione, ecco che arriva il colpo di scena: il fantasma dialeggia ancora sulla Rai.Durante la conferenza stampa della quarta serata, Enrico Lucci ha sganciato la bomba, riportando sotto i riflettori il nome del conduttore che ha fatto i numeri veri negli ultimi anni. Il ritorno di “Ama” è un’ipotesi che sembrava archiviata, ma che ora torna a far parlare. E chissà, magari il figliol prodigo tornerà all’ovile., la Rai lo starebbe aspettandoEnrico Lucci, con il solito piglio sfrontato, ha colto al volo l’occasione per mettere la Rai alle strette. Durante la conferenza stampa, ha piazzato la domanda che tutti pensavano ma nessuno osava formulare: “Ma, lo riprendete o no?”. Uno di quei momenti in cui il silenzio nella sala si fa assordante e gli sguardi corrono veloci.