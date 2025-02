Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Achille Lauro respinge il gossip che lo ha coinvolto sui Ferragnez: “Una roba montata da terzi. Non nascondo di voler diventare il numero 1”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Reduce dalle prove pomeridiane delle cover in duetto con Elodie per questa sera,è arriva in conferenza stampa al teatro Ariston come un divo Anni 40, avvolto da pelliccia nera e occhiali da sole rigorosamente neri. Un personaggio nel personaggio.sta portando un ottimo Festival digrazie al suo brano “Incoscienti Giovani”.“Quello che è successo è stato inaspettato – ha dichiarato -: sono nella top 5 del Televoto e anche della Sala Stampa. È unmagico. Nel suo essere essenziale mi sta dando di più di quanto mi hanno dato gli altri Festival”.E ancora: “Ho capito che le critiche esistono, e che non puoi piacere a tutti. Ho imparato a capirle. Certe cose mi hanno toccato di più, altre di meno. Sono ormai grandicello per le critiche: le accetto”.