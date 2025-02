.com - Sanremo 2025, Achille Lauro: «Il mio un brano a metà tra Elvis e il cantautorato romano»

Leggi su .com

Ecco cosa ha raccontatonella conferenza stampa al Festival diin cui partecipa con ilIncoscienti giovaniè stato protagonista in conferenza stampa al Festival diin cui partecipa con ilIncoscienti giovani e spiega il suo attuale momento e il futuro prossimo: «Ho preferito stare in disparte a lavorare sulla mia musica, all’estero puoi guardare il mercato italiano da fuori, le cose belle nascono quando hai il tempo per concepirle con calma, uscirà il disco di cui vado più fiero, seguito da un secondo sperimentale e tributo ai fan della prima ora, con sonorità americane. Il Festival è una vetrina per presentare il proprio progetto, ho abbattuto certi pregiudizi su di me rivolgendomi a persone di età diverse, nel 2019 ero visto come un alieno su quel palco.