San Valentino

C’erano una volta due giovani di nome Luisella e Lanfranco. Non si conoscevano ma avevano ambedue la passione per le gite e le esplorazioni in solitaria.Un giorno, s’incontrarono a Terni all’interno della chiesa di San. Proprio nella ricorrenza del Santo, il 14 febbraio.“Scusami” sussurrò Luisella accostandosi al ragazzo “il mio orologio è fermo e ho il cellulare scarico. Potresti dirmi che ore sono?”Lanfranco si scosse dall’ammirazione delle varie opere pittoriche per risponderle. ‘Che strana combinazione’ pensò ‘sono stato avvicinato da una bella ragazza proprio mentre contemplavo il Patrono degli innamorati. Ci sarà un significato in tutto questo?’Luisella uscì dalla Basilica immersa nei propri pensieri. La sua vacanza volgeva al termine e le dispiaceva dover tornare a casa.