Quotidiano.net - San Valentino: Storia, Curiosità e Celebrazioni nel Mondo

Leggi su Quotidiano.net

SannelSanè uno dei santi più celebri al, noto soprattutto per essere associato alla festa degli innamorati, celebrata il 14 febbraio. Ma chi era Sane perché è diventato santo? In questo articolo esploreremo la sua, lelegate alla sua figura e come viene festeggiato in vari paesi del. Ladi SanSanera un sacerdote romano del III secolo, vissuto sotto l'impero di Claudio II. Secondo la leggenda,sfidò l'editto dell'imperatore che proibiva i matrimoni tra giovani, poiché credeva che i soldati non sposati fossero migliori combattenti.continuò a celebrare matrimoni in segreto, guadagnandosi la fama di difensore dell'amore romantico. Questa attività gli costò la vita, poiché fu arrestato e giustiziato il 14 febbraio del 269 d.