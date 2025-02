Ilfattoquotidiano.it - “San Valentino? Oggi il 55% della Gen Z non vuole matrimonio, figli o la convivenza. Credono nel ‘bold love’ e seguono la regola DTR”: il sondaggio

Un pizzico di romanticismo e molta concretezza: la Gen Z ha le idee chiare sull’amore. Lo rivela l’app francese di incontri Fruitz che, grazie a un, ha identificato i trend amorosi del 2025 dei giovani. Quella che si profila è dunque una nuova era di dating, con un approccio “fresco e autentico”, libero e flessibile nei confronti dell’amore.Ilpuò attendere, idem i. Prima bisogna conoscersi bene, mantenere i propri spazi di libertà, prendersi tutto il tempo necessario. Poi, semmai, se ne parlerà. I classici step delle generazioni precedenti, più legati alle tradizionali attesesocietà e incentrati sulla prospettiva del, non fanno per i giovani tra i 18 e i 34 anni, per i quali contano invece indipendenza, consapevolezza di sé e concretezza. È questo in sintesi il risultato delrealizzato a dicembre da Fruitz su 1000 giovani belgi.