San Valentino | la storia dietro la festa degli innamorati

Come ogni 14 febbraio, anche quest’anno si festeggia San, la giornata dedicata all’amore in ogni sua forma. Le vetrine si riempiono di regali per le coppie, le pasticcerie di dolci a forma di cuore e il romanticismo si sente nell’aria.Insomma, è un giorno dedicato agli, ma qual è laa questa festività?Chi era Sane perché viene festeggiato?La figura di Sanè complessa se narrata da diversi miti e leggende, ma il suo obiettivo è sempre lo stesso: difendere l’amore.era un vescovo vissuto nel III secolo d. C. in una piccola città dell’attuale Umbria, Terni. Era un fedele cristiano durante il regno di Claudio II, imperatore romano noto per le sue dure politiche contro i cristiani.L’imperatore abolì i matrimoni perché sosteneva che i ragazzi di leva avrebbero avuto una carriera da soldati migliore se non avessero sostenuto legami amorosi di nessun tipo.