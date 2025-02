Panorama.it - San Valentino in ascensore: le scene più romantiche del cinema

Leggi su Panorama.it

L’amore ha trovato mille modi per manifestarsi sul grande schermo, e tra le ambientazioni più affascinanti e inaspettate c’è senza dubbio l’. Piccolo, intimo, spesso scenario di incontri casuali o passioni travolgenti, l’si è trasformato in un vero e proprio simbolo romantico grazie al. Da baci rubati a dichiarazioni d’amore, alcuneambientate tra le pareti di un elevatore hanno lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori.L’: un luogo di colpi di scenaL’, spesso considerato un semplice mezzo di trasporto tra i piani di un edificio, diventa nelun vero e proprio palcoscenico dell’amore. “L’è un’innovazione che, attraverso l’arte del, si trasforma nell’ambientazione ideale per suscitare emozioni vere e profonde come, ad esempio, l’amore”, afferma Sergio Alvarez, Marketing Manager di KONE Italy & Iberica.