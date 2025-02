361magazine.com - San Valentino glow-up: il make-up perfetto per farsi notare!

Labbra intense, incarnato radioso e uno sguardo magnetico. I prodotti da usare per un look elegante e irresistibile Sanè dietro l’angolo ed è il momentoper giocare con il-up e creare un look che esprima tutta la magia di questa giornata. Astra-Up, brand italiano con 35 anni di esperienza, celebra l’amore con un beauty look ispirato alle sfumature romantiche del berry e del mocha, due tonalità calde e avvolgenti che mixano eleganza e modernità.Il truccoper un SanindimenticabileLe sfumature berry, dal ciliegia al borgogna, si confermano protagoniste assolute, affiancate dai toni caldi del mocha che donano profondità e carattere. Finish vinilico, shimmer o mat? L’importante è puntare su formule a lunga tenuta, perfette per resistere a cene, brindisi e – perché no – anche a un bacio rubato!Daniele Batella, Global Senior-Up Artist & Art Director di Astra-Up, suggerisce un mix tra le due palette cromatiche: “Le nuance berry e mocha si bilanciano perfettamente, creando un-up sofisticato e moderno, adatto a qualsiasi occasione, dal pranzo romantico alla serata speciale.