Notizie.com - San Valentino: gli italiani sempre più innamorati, ma non del proprio partner

Oggi è San, una festa che non tutti festeggeranno e che riguarda solo gli. Ma chi è il più fedele? I giovani ci credono più dei genitori, ma gli animali sono i più amati.San: i giovani credono alla fedeltà più dei loro genitori, ma i più amati sono ancora gli animali (Notizie.com)Un paradosso generazionale viene fuori da Gleeden, la prima applicazione di incontri extraconiugali pensata per le donne e che conta oggi più di 2 milioni di iscritti nel nostro paese. I risultati di un sondaggio dimostrano come i più giovani credono decisamente più nella fedeltà in amore rispetto ai loro genitori. La Gen Z è più attaccata alrispetto ai Millennials e alla Gen X, un dato che è stato confermato anche a livello europeo grazie a un altro sondaggio stavolta di YouGov.