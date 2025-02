Ilrestodelcarlino.it - San Valentino, gli appuntamenti tra coppie picene e la grotta al buio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giornata ricca di eventi oggi ad Ancona, e poiché è il giorno di Sanmolti hanno come tema l’amore. A cominciare dal Museo Omero, dove alle ore 16 leavranno diritto a un ingresso gratuito per un evento che consentirà loro di esplorare quarantadue sculture attraversare una ‘al’, e di condividere le letture nell’aia, costruendo un ‘messaggio tattile’. L’ultimo ingresso è previsto alle ore 18.30. All’Antiquarium Statale di Numana (ore 18) è in programma l’evento ‘Innamórati dell’archeologia!’, ovvero ‘Sguardi e carezze: una coppia picena all’Antiquarium’. L’archeologia e l’amore hanno qualcosa in comune: li viviamo attraverso i sensi. L’Antiquarium offre l’occasione di fare un percorso sensoriale alla scoperta dei segreti di un’antica coppia picena. Con gli occhi lepotranno ammirare l’immagine che signore e guerrieri hanno lasciato di sé.