, 14 febbraio 2025 - Nella giornata di Sanil Comune diaccoglie oggi circa 500fiorentine che nel 2025no i 50di matrimonio. La cerimonia è divisa in due fasi, entrambe alla presenza della sindaca Sara Funaro: la prima è stata stamani, la seconda inizierà alle ore 16. Esponenti di Fondazione Muse interpretano i ruoli di Eleonora di Toledo e Cosimo I de' Medici per dare il benvenuto agli ospiti: alla fine della cerimonia lepotranno farsi una foto sulla Tribuna dell'udienza e visitare liberamente il museo che quel giorno sarà chiuso al pubblico. Gli sposi riceveranno in omaggio una pergamena raffigurante Palazzo Vecchio. "E' un modo perre l'amore", ha spiegato Funaro, "ed è un modo per dare la possibilità a tutte ledi poter godere di quella che è la loro casa, la casa di tutti i fiorentini", ovvero Palazzo Vecchio.