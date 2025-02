Noinotizie.it - San Valentino Festa degli innamorati

Leggi su Noinotizie.it

La foto si riferisce ad una panchina allestita in viale della Libertà a Martina Franca. Ma per San, dal vico del bacio di Vico del Gargano (che oggi celebra anche lapatronale) in poi, anche in Puglia ci sono iniziative praticamente ovunque. L'articolo San proviene da Noi Notizie..