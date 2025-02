Terzotemponapoli.com - San Valentino e Serie A: quali giocatori sono da più anni legati al proprio club?

SanA:da piùal? Contini nella rosa del Napoli dal 2015San– In occasione della “festa degli innamorati” la testata News.Superscommesse.it ha condotto uno studio volto a scoprirecalciatori dipiùal, andando a calcolare da quantisi trovano nelle rispettive rose. La top 12 di questa particolare classifica vede il primato di Francesco Rossi, terzo portiere della Dea che milita nelbergamasco da ben 15. Seguono il centrocampista del Cagliari Deiola e il portiere e uomo spogliatoio della Juventus Carlo Pinsoglio, entrambi nelle rispettive rose da luglio 2014. Medaglia di bronzo per il portiere Contini e per il difensore Patric, accasati rispettivamente a Napoli e Lazio da luglio 2015.