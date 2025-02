Ilfattoquotidiano.it - San Valentino, cos’è l’amore? Cosa vuol dire innamorarsi? Perché batte forte il cuore? 5 libri per rispondere alle domande dei bimbi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cheilquando si ha di fronte la persona amata? Tante sono lesule molte sono ancora le risposte non date e forse mai si avranno.è un concetto astratto, non si spiega a parole, ma si vive regalando il proprioattraverso piccoli gesti. I bambini associanoesperienze epersone che stimolano una sensazione di benessere e piacevolezza ad iniziare dal rapporto materno e paterno, a seguire a quello dei familiari, dei primi amichetti fino ad arrivare ai fidanzatini., diceva l’antico poeta Rumi, è un giardino, bisogna insegnare ai bambini a coltivarlo con parole come rispetto, cura, fiducia, tolleranza e condivisione che si tramutano in azioni: prendersi cura del proprio animale domestico, del proprio gioco preferito, curando se stessi e leggendo tantiche affrontano questo argomento.